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На перехресті Личаківської і Мечникова трамвай зійшов з колії: рух транспорту ускладнено

Соломія Григор'єва

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На перетині вулиць Личаківська — Мечникова вагон трамваю №2 зійшов із колії одним із візків. Відтак, ускладнено рух автівок, а також трамвайних маршрутів №2 і №7. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У ЛКП «Львівелектротранс» обіцяють владнати ситуацію впродовж години.

«На перетині вулиць Личаківська-Мечникова вагон трамвайного маршруту №2, у напрямку від центру міста, зійшов із колії одним із візків. Відтак, ускладнено рух трамвайних маршрутів №2 та №7. Також ускладнено рух автомобілів на цій ділянці дороги. На місце виїхала аварійна служба. Впродовж години рух буде відновлено», — повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

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