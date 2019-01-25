Мешканців Львівщини просять повідомляти про нерозчищені дороги на «гарячу лінію»

Мешканців Львівщини закликають закликають звертатися на «гарячу» лінію області «112» у разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За оперативною інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації, дорожній комплекс активно працює на автомобільних дорогах.

Для забезпечення належного руху транспорту було задіяно 57 одиниць техніки. З метою утримання доріг у належному стані використали 233 т піскосуміші. Також до робіт з очищення автомобільних доріг від снігу залучили майже 20 робітників.

Львівська обласна державна адміністрація просить мешканців Львівщини, а також гостей звертатися на «гарячу» лінію області «112» у разі виявлення нерозчищених або непосипаних доріг. А також закликає усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил.