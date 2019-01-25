Мерія дозволила звести 6-поверховий будинок неподалік від церкви Ольги і Єлизавети

Виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Преміум-Буд» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими паркінгами та закладами громадського обслуговування зі знесенням існуючих будівель і споруд на вул. С. Голубовича, 34. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Нове житло ТзОВ «Преміум-Буд» зводитиме на земельній ділянці площею 0,28 га. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, категорія – землі житлової та громадської забудови.

Ділянка належить до зони Ж-2 – зони малоповерхової квартирної забудови (до 4 поверхів), а також входить в межі історичного ареалу Львова.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 61%, а також встановив, що висота майбутнього житлового будинку не повинна перевищувати 25,5 м.

Як розповів представник ТзОВ «Преміум-Буд», компанія збирається будувати на вул. С. Голубовича, 34 житловий будинок на 6 поверхів, частина якого буде примикати до сусіднього будинку, що на вул. Марка Вовчка, 19.

Проти такого будівництва в історичній частині міста виступили активісти, тому спочатку члени виконкому планували перенести розгляд цього питання. Однак представнику ТзОВ «Преміум-Буд» вдалося їх переконати.

«Сам будинок буде побудований так, що він матиме від 2 до 6 поверхів, частина його примикатиме до будинку на вул. Марка Вовчка, 19. Ми спеціально виготовили проект підсилення цього будинку, тобто йому нічого не загрожуватиме. Ми чотири рази проводили зустрічі з місцевими мешканцями, де їм про це все розповідали. Також проект будівництва погодила консультативна рада при управлінні охорони історичного середовища», – запевнив представник ТзОВ «Преміум-Буд».

Своєю чергою головний архітектор Львова Юліан Чаплінський зазначив, що зонінг Ж-2 дозволяє зводити споруди висотою 6 поверхів.

Відтак члени виконавчого комітету таки погодили ТзОВ «Преміум-Буд» будівництво житлового будинку на вул. С. Голубовича, 34.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Преміум-Буд» створили у 2014 році, зареєстроване воно у Львові на вул. С. Голубовича, 37.

Засновниками ТзОВ «Преміум-Буд» є ТзОВ «Інвестиційна компанія «Орієнтир» (95%) та ТзОВ «Промислово-будівельна група «Моноліт» (5%). Ці дві фірми також зареєстровані на вул. С. Голубовича, 37.

Як писав раніше Львівський портал, інвестиційна компанія «Орієнтир» зводила на вул. Залізничній, 7 житловий комплекс «Веселка». Поруч із багатоповерхівками вона мала збудувати дитсадок, однак торік навесні вирішила цього не робити. Тоді виконком міської ради не скасував видані містобудівні умови та обмеження, видані на садочок.

Основний вид діяльності ТзОВ «Преміум-Буд» вказаний як купівля та продаж власного нерухомого майна, розмір його статутного капіталу становить 7,5 млн грн.