Львів’янин заплатив аферисту 77 тисяч за «розмитнення автівки»

У Львові за «розмитнення автомобіля» чоловік заплатив аферисту майже 77 тисяч гривень. Поліцейські закликають громадян не погоджуватись на сумнівні пропозиції та звертатися за такими послугами в офіційні установи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Галицький відділ поліції 17 січня звернувся 58-річний житель Яворівського району, який повідомив, що він став жертвою афериста. За словами заявника, знайомий порадив йому чоловіка на ім’я Іван, який за винагороду може допомогти з розмитненням автомобіля. Потерпілий зустрівся з ним наприкінці минулого року на площі Митній у Львові та передав йому кошти в сумі 1500 доларів США. Ще 34 430 гривень мешканець Яворівщини перерахував на банківську картку через декілька днів. Однак свого зобов’язання зловмисник не виконав, і грошей назад не повернув. Сума завданих збитків становить 76 430 гривень.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до вчинення шахрайських дій.