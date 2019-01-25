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Львів’ян закликають звертатись на «Гарячу лінію міста»

Соломія Григор'єва

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Усіх мешканців Львова у випадку непередбачуваних ситуацій в місті закликають цілодобово звертатися на «Гарячу лінію міста». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Понад 10 років львів’яни мають змогу в будь-який час доби звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» й повідомляти про непередбачувані ситуації в місті та отримувати оперативну допомогу чи консультації щодо роботи міських служб. В середньому, щомісяця «Гаряча лінія» отримує 21 тисяч дзвінків та 10 тисяч звернень.

На «Гарячій лінії міста Львова» нагадують, що цілодобово та без вихідних мешканець може надіслати звернення через мобільний додаток «1580 Львів», або ж зателефонувати на 15−80 (це можна зробити також з мобільного), чи залишити звернення на Facebook-сторінці «Гарячої лінії міста Львова». Окрім того, оперативну інформацію про проведення аварійних чи ремонтних робіт від служб міста можна дізнатись на порталі 15−80.

Додамо, «Гаряча лінія» функціонує й у м. Винники, смт. Брюховичі та смт. Рудно, а короткий номер 15−80 є безкоштовним з мобільного для абонентів операторів «Vodafone», «Lifecell» та «Київстар».

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