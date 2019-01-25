До розчищення вулиць Львова від снігових завалів залучили 78 одиниць техніки

Уночі та сьогодні зранку до прибирання міста було залучено 78 одиниць техніки. Для посипання тротуарів і доріг було використано 455 м3 піскосуміші, 1,5 тонни солі, 8 тонн реагенту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема:

-у Галицькому районі працювало 5 піскорозкидувачів, 3 підмітальні машини, 1 навантажувач і 3 трактори, для посипання тротуарів і доріг було використано 11 м3 піскосуміші та 8 тонн реагенту;

-у Франківському районі працювало 4 підмітальні машини, 5 піскорозкидувачів і 3 трактори, для посипання тротуарів і доріг було використано 69 м3 піскосуміші;

-у Залізничному районі працювало 2 грейдери, 1 підмітальна машина, 6 піскорозкидувачів, 1 навантажувач і 5 тракторів, для посипання тротуарів і доріг було використано 103 м3піскосуміші, 1,5 тонни солі;

-у Шевченківському районі працювало 7 піскорозкидувачів, 3 трактори і 1 навантажувач, для посипання тротуарів і доріг було використано 130 м3 піскосуміші;

-у Личаківському районі працювало 4 підмітальні машини, 5 піскорозкидувачів, 1 навантажувач і 5 тракторів, для посипання тротуарів і доріг було використано 70 м3 піскосуміші;

-у Сихівському районі працювало 2 підмітальні машини, 4 піскорозкидувачі, 1 навантажувач і 6 тракторів, для посипання тротуарів і доріг було використано 72 м3 піскосуміші.

Також у черговому режимі працювало ще 64 одиниці техніки.

Нагадаємо, загальна кількість техніки, яка може бути задіяна для прибирання міста в зимовий період, становить 135 одиниць техніки.