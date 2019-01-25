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Через ДТП на Львівщині троє людей потрапило до лікарні

Соломія Григор'єва

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На Львівщині внаслідок зіткнення «Джилі» та «Деу» травмовані троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 25 січня, близько 9.15 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Пісочна Миколаївського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Джилі», яким керував 39-річний мешканець міста Стрий та «Деу Сенс», за кермом якого перебував 23-річний львів’янин.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій автомобілів-учасників зіткнення та пасажирка «Деу», 22-річна мешканка Львова. Всі вони були госпіталізовані, лікарі уточнюють їх діагнози.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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