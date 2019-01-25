Частина Львова без води через аварію на Замарстинівській

На вулиці Замарстинівській стався витік води. Через ліквідацію аварії частина львівських будинків залишилась без водопостачання до 16.30 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 25 січня, з 11:30 до 16:00 год припинено водопостачання на вулицях: Східна, Кушевича, Мельничука, Дашкевича, Я. Купали, Городницька, Замарстинівська, 50−112; 41−97, Квітова, Перекопська, Тучапського, Ткацька, Долинського, Заводська, Реміснича, Хімічна, Януша та прилеглі.