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Частина Львова без води через аварію на Замарстинівській

Соломія Григор'єва

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На вулиці Замарстинівській стався витік води. Через ліквідацію аварії частина львівських будинків залишилась без водопостачання до 16.30 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 25 січня, з 11:30 до 16:00 год припинено водопостачання на вулицях: Східна, Кушевича, Мельничука, Дашкевича, Я. Купали, Городницька, Замарстинівська, 50−112; 41−97, Квітова, Перекопська, Тучапського, Ткацька, Долинського, Заводська, Реміснича, Хімічна, Януша та прилеглі.

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