За чотири місяці роботодавці легалізували майже 2 млн працівників, - ДФС

Протягом вересня-грудня минулого року роботодавці легалізували працю 1,9 млн найманих осіб. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Олександр Власов, передає прес-служба відомства.

При цьому він наголосив, що завдяки контрольним заходам із детінізації зарплат, які були впроваджені у вересні минулого року, сума надходжень до бюджету зросла на понад 1,3 млрд грн. Так, за його словами, перераховано понад 590 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 49 млн грн – військового збору, 727 млн грн – єдиного внеску та 27 млн грн – єдиного податку.

«Проведені заходи дозволили не тільки збільшити відрахування до бюджету, але й забезпечити захист прав найманих осіб щодо оплати їх праці, виявити та усунути факти прихованої зайнятості, залучити до державної реєстрації громадян у якості суб’єктів господарювання. Це – один з кроків захисту інтересів найманих працівників, тому що саме вони, в першу чергу, повинні бути зацікавлені в легальних відносинах з роботодавцем. Адже «тіньова зарплата» має негативні наслідки, зокрема, відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівника», – заявив Олександр Власов.

За результатами проведених органами ДФС спільно з управліннями Держпраці перевірок щодо дотримання трудового законодавства роботодавцями, які мають найбільший ризик використання неоформленої праці, офіційно працевлаштовано 2,9 тис. найманих працівників.

«Інформація, яку ми отримали за результатами проведеної роботи, засвідчила необхідність подальшого проведення таких заходів одночасно з налагодженням ефективної взаємодії з органами влади для використання встановлених фактів при нарахуванні різних видів соціальної допомоги», – розповів очільник ДФС.