Вогонь вщент знищив житловий львівський будинок

У Львові вогнем знищено дерев’яний житловий будинок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.
Вчора, 23 січня, о 21:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на провулку Заозерний (неподалік вулиці Замарстинівської). Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому металочерепицею, розміром 14×8 м.
До місця виклику негайно виїхали рятувальники 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова та загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття вогнеборців будинок повністю був охоплений вогнем.
О 22:00 було локалізовано пожежу та о 22:12 повністю ліквідовано. Внаслідок загорання вогнем знищено будівлю повністю.
До ліквідації пожежі залучили 17 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.
Обставини події встановлюються. На пожежі ніхто не постраждав.
Фото і відео: ДСНС
Соломія Григор'єва