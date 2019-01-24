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Вогонь вщент знищив житловий львівський будинок

Соломія Григор'єва

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У Львові вогнем знищено дерев’яний житловий будинок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 23 січня, о 21:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на провулку Заозерний (неподалік вулиці Замарстинівської). Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому металочерепицею, розміром 14×8 м.

 

До місця виклику негайно виїхали рятувальники 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова та загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття вогнеборців будинок повністю був охоплений вогнем.

О 22:00 було локалізовано пожежу та о 22:12 повністю ліквідовано. Внаслідок загорання вогнем знищено будівлю повністю.

До ліквідації пожежі залучили 17 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.


Обставини події встановлюються. На пожежі ніхто не постраждав.

Фото і відео: ДСНС

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