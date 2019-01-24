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Вчора на дорогах Львівщини сталось більше 40 ДТП

Соломія Григор'єва

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За минулу добу, 23 січня, на автодорогах Львова та області сталось 42 дорожньо-транспортних пригоди, одна з них – з потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

16 автопригод стались на дорогах області, ще 26 – у Львові. Внаслідок ДТП четверо осіб були травмовані.

За наслідками інших пригод складено 41 адміністративний протокол за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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