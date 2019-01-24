Україна опинилася на 75 місці у рейтингу «хороших країн»

The Good Country Index оприлюднили результати рейтингу, в якому оцінюють внесок країн світу в загальне благо людства. Україна опинилась на 75 сходинці. Про це повідомляє Укрінформ.

Слід зауважити, що згідно з показниками індексу в розділі науково-технологічного процесу Україна отримала перше місце. А за екологічними критеріями опинилась на 133 позиції з 153-х.

The Good Country Index – це рейтинг, який складають на основі даних ООН та інших міжнародних організацій про внесок країн в загальносвітовий розвиток.

«Цей індекс розроблений для того, щоб розпочати глобальні дебати про те, для чого насправді потрібні ті чи інші країни. Чи вони існують виключно для служіння інтересам своїх політиків, підприємств і громадян, чи вони активно працюють для всієї планети?» – зазначають організатори ініціативи.

В цьому рейтингу оцінюють країни в кількох категоріях: «Наука і технології», «Культура», «Міжнародний мир і безпека», «Світовий порядок», «Планета і клімат», «Заможність та рівність» і «Здоров’я та благополуччя».

Першу позицію цього року посіла Фінляндія. До п’ятірки лідерів також увійшли Ірландія, Швеція, Німеччина і Данія, що розмістились у рейтингу відповідно.

Найменш розвинутими країнами, за підрахунками The Good Country Index, виявилися Сурінам, Мавританія, Ємен, Лівія та Ірак.