У центрі Львова проведуть День гуцульської культури

Цієї неділі, 27 січня, на центральній площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться День гуцульської культури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У театралізованому автентичному мистецькому святі візьмуть участь 170 осіб, а саме творчі мистецькі колективи та майстри декоративно – ужиткового мистецтва з Верховинського району Івано-Франківської області.

Народні колективи демонструватимуть на сцені унікальне автентичне мистецтво Верховинщини – гуцульський одяг, обряд гуцульського весілля, народний танець, лунатиме гуцульська співанка, коляда.

У виставкових наметах діятиме святкова виставка – ярмарок виробів декоративно – ужиткового мистецтва, вишивки, ткацтва, кушнірства, бісероплетіння та інших видів народного промислу Гуцульщини.

Гості заходу матимуть змогу взяти участь у майстер – класах з виготовлення елементів гуцульського одягу, вбирання гуцульської княгині, також навчатимуть танцю «Гуцулка».