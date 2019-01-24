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У центрі Львова проведуть День гуцульської культури

Соломія Григор'єва

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Цієї неділі, 27 січня, на центральній площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться День гуцульської культури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У театралізованому автентичному мистецькому святі візьмуть участь 170 осіб, а саме творчі мистецькі колективи та майстри декоративно – ужиткового мистецтва з Верховинського району Івано-Франківської області.

Народні колективи демонструватимуть на сцені унікальне автентичне мистецтво Верховинщини – гуцульський одяг, обряд гуцульського весілля, народний танець, лунатиме гуцульська співанка, коляда.

У виставкових наметах діятиме святкова виставка – ярмарок виробів декоративно – ужиткового мистецтва, вишивки, ткацтва, кушнірства, бісероплетіння та інших видів народного промислу Гуцульщини.

Гості заходу матимуть змогу взяти участь у майстер – класах  з виготовлення елементів гуцульського одягу, вбирання  гуцульської княгині, також навчатимуть  танцю «Гуцулка».

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