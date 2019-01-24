У центрі Львова горіла багатоповерхівка

Львівські вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі житлового будинку в центральній частині міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 23 січня, о 19:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Коперника. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники 1-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

О 19:19 вогнеборці локалізували пожежу, та о 19:34 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м. та пошкоджено стіни і стелю на площі 14 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються. На пожежі ніхто не постраждав.

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Фото: facebook

Відео: ДСНС