ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова горіла багатоповерхівка

Соломія Григор'єва

|

Львівські вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі житлового будинку в центральній частині міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 23 січня, о 19:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Коперника. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники 1-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

О 19:19 вогнеборці локалізували пожежу, та о 19:34 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м. та пошкоджено стіни і стелю на площі 14 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються. На пожежі ніхто не постраждав.

Фото: facebook

Відео: ДСНС

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг
Омелян ШЕВЧУК
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг

Віртуозні концерти Олександра Божика пройшли на «ура» у Львові, Івано-Франківську і Тернополі! Про це Львівському портал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...