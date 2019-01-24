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У Радехові сталась потужна аварія між легковиком і вантажівкою: четверо осіб в лікарні

Соломія Григор'єва

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На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою травмована водій та троє пасажирів «Пежо», з них – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, 23 січня, близько 22.20 при виїзді з міста Радехів на автодорогу «Львів – Радехів – Луцьк».

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Пежо 206», яким керувала 31-річна мешканка Добротвору та вантажний автомобіль, за кермом якого перебував 55-річний мешканець Одеської області.

Внаслідок зіткнення водій «Пежо» та троє її пасажирів віком 7, 11 та 22 роки, усі мешканці Добротвору, були доставлені до лікарні.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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