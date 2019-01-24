Спортсмени зі Львівщини здобули чимало медалей на чемпіонаті України з гірськолижного спорту

З 17 до 23 січня на території ТК «Буковель», що у Івано-Франківській області, відбулись три чемпіонати України з гірськолижного спорту серед дорослих, юніорів та юнаків. Представникам Львівщини на цих змаганнях вдалось здобути чимало медалей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Спортсмени Львівщини стали як чемпіонами, так призерами на цих змаганнях:

– Чемпіонат України з гірськолижного спорту:

Михайло Карпушин – виборов золоті медалі в дисциплінах: слалом-гігант та слалом;

Ольга Книш – виборола золоті медалі в дисциплінах: слалом – гігант та слалом.

– Чемпіонат України з гірськолижного спорту серед юніорів та юніорок:

Михайло Карпушин – виборов золоті медалі в дисциплінах: слалом-гігант та слаломі.

– Чемпіонат України з гірськолижного спорту серед юнаків та дівчат:

Серед дівчат 2003-2004 р.н.:

1 місце – слалом-гігант та 1 місце слалом – Дарія Гуля;

3 місце – слалом-гігант – Анастасія Теліга.

Серед юнаків 2005-2007 р.н.: