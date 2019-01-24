Що цікавого відбуватиметься у Львівській опері цього тижня?

Цього тижня Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької пропонує своїм глядачам відвідати багато цікавих та незабутніх вистав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Четвер –24 січня, П’ятниця – 25 січня – Балети Стравінського «Весна священна та «Пульчинелла»

Балети Стравінського «Весна священна та «Пульчинелла» об’єднані у проекті – «Правда під маскою» вже стали хітом театрального сезону Львівської національної опери. У ньому прочитуються два основних аспекти життя. «Пульчинелла» – символ реальності (комедія, жарт, віртуальна гра), всього того, що приховане під маскою і готове змінюватися з хитрістю, відповідно до обставин; того, що видається за правду і відвертає нашу увагу від другорядних подій. «Весна священна» натомість є правдивою реальністю, яка живе в середині нас, у глибинних підсвідомих вимірах, і впливає на всі наші рішення, тобто Eros e Thanatos (стрес і страх смерті – за Фройдом).

Ця нова хореографічна вистава «Правда під маскою» показує обличчя життя та його грані й прокладає нову дорогу між добром і злом, між любов’ю і фарисейством… У першій дії через маску подається брехня, незважаючи на те, що Пульчинелла – персонаж, повний любові та щедрості. А в другій дії акцентується жертовність, яка, хоч і є актом насильства, та за нею криється сила людини, яка прагне до Весни.

Глядачів здивують модерною хореографією та досконалим виконанням музичних творів Стравінського та не менш вражаючими сценічними декораціями.

Початок о 18:00, квитки на «ПРАВДА ПІД МАСКОЮ»: «ПУЛЬЧИНЕЛЛА», «ВЕСНА СВЯЩЕННА».

Субота – 26 січня, Неділя – 27 січня – опера «СЛУЖНИЦЯ-ПАНІ» (Дзеркальна зала)

В опери Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані» незвичайно щаслива сценічна доля. Коли двадцятитрьохрічний композитор з Неаполю створював інтермеццо до своєї опери-серіа «Гордий бранець» (два комічні номери, які виконувалися між діями трьохактної опери), він, безумовно, не сподівався, що саме ця інтермедія «Служниця-пані» перевершить за популярністю усі написані ним твори і принесе йому гучний успіх і славу родоначальника нового жанру – італійської комічної опери-буфа.

«Служниця-пані» отримала популярність не тільки в Італії. Після того як вона була перекладена французькою мовою, опера витримала майже 200 вистав у Парижі та завоювала всю Європу.

Початок о 15:00, квитки на оперу «СЛУЖНИЦЯ-ПАНІ».

Субота – 26 січня – опера «НАБУККО»

«Із опери «Набукко» дійсно почалася моя творча кар’єра», – говорив Джузеппе Верді. Саме ця опера 28-річного композитора мала величезний успіх на сцені, стала твором, після якого Верді, що пережив провал двох попередніх опер і особисту трагедію, знову повернувся до творчості. Біблійний сюжет про каяття в своїх гріхах вавилонського царя, страждання поневолених євреїв, підступність Абігаїль, дочки Навуходоносора, яка прагне за всяку ціну домогтися влади, направду схвилював Верді. Адже в образі єврейського народу, які подолали вавилонян, Верді бачив паралель із змаганням своїх сучасників – італійського народу у прагненні до об’єднання, роздробленої на той час, Італії. А знаменитий хор із цієї опери «Va, pensiero» досі вважається «другим гімном» цієї держави.

Початок о 18:00, квитки на оперу «НАБУККО».

Неділя –27 січня – опера «ПОПЕЛЮШКА»

На казці «Попелюшка» виросло безліч поколінь відколи її написав Шарль Перро. Артисти Львівської національної опери пропонують зануритись у справжню новорічну та казкову атмосферу. Музична казка в двох діях – прекрасна постановка для всієї родини і розрахована на глядачів від двох років. Приємна музика, яскраві образи і вишукана гра акторів подарують казковий настрій усій родині.

Початок о 12:00, квитки на оперу «ПОПЕЛЮШКА»

Неділя –27 січня – балет «ВЕЧІР ОДНОАКТНИХ БАЛЕТІВ»

Вечір одноактних балетів включає в себе три балетні мініатюри:

Гран па з балету «Пахіта» Л. Мінкуса;

«Кармен-сюїта» Ж. Бізе – Р. Щедріна;

Балетна сцена «Ніч вальпургії» з опери «Фауст» Ш. Гуно.

Фінальне Гран-па з балету «Пахіта» Л.Мінкуса, зберігши від старого балету лише назву, почало самостійне життя і прикрашає сьогодні репертуар багатьох театрів світу. Форма розгорнутої танцювальної сцени – Гран-па – відповідає загальному канону хореографічних структур класичного спектаклю: антре, адажіо, варіації, кода. Бравурністю і синхронністю відзначені парадні виходи кордебалету і солісток. Потім слідують жіночі варіації солісток. Кожна з варіацій «Пахіти» – маленька перлина зі своїм характером і стилем. І на вершині цієї пишноти – провідна балетна пара, що демонструє академізм і красу класичного танцю.

У центрі балету «Кармен-сюїта» Ж.Бізе-Р.Щедріна – трагічна доля циганки Кармен і покохавшого її солдата Хозе, якого Кармен залишає заради молодого Тореро. Взаємовідносини героїв і загибель Кармен від руки Хозе зумовлені Фатумом.

«Ніч вальпургії» – балетна сцена з опери «Фауст» Ш. Гуно – на сцені оживають сюжети. Вином і пристрастю сп’янілі Вакх і Вакханка, навколо безтурботно граються сатири, їхні танці сповнені чуттєвості. Буйство природи і пристрастей уособлює Фавн, на чарівні звуки його флейти злітаються німфи. На відміну від інших персонажів вони символізують любов духовну, цнотливу. Хореографія зливається з яскравою, темпераментною, колоритною музикою Шарля Гуно. Всі разом захоплюють виконавців та глядачів стихією радості, веселощів, міццю природи і силою почуттів.

Початок о 18:00, квитки на балет «ВЕЧІР ОДНОАКТНИХ БАЛЕТІВ».

Фото: прес-служба Оперного театру