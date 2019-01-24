ОСТАННІ НОВИНИ

Що цікавого відбуватиметься у Львівській опері цього тижня?

Вероніка Рой

|

Цього тижня Львівський національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької пропонує своїм глядачам відвідати багато цікавих та незабутніх вистав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

 

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Четвер –24 січня, П’ятниця – 25 січня – Балети Стравінського «Весна священна та «Пульчинелла»

Балети Стравінського «Весна священна та «Пульчинелла» об’єднані у проекті – «Правда під маскою» вже стали хітом театрального сезону Львівської національної опери. У ньому прочитуються два основних аспекти життя. «Пульчинелла» – символ реальності (комедія, жарт, віртуальна гра), всього того, що приховане під маскою і готове змінюватися з хитрістю, відповідно до обставин; того, що видається за правду і відвертає нашу увагу від другорядних подій. «Весна священна» натомість є правдивою реальністю, яка живе в середині нас, у глибинних підсвідомих вимірах, і впливає на всі наші рішення, тобто Eros e Thanatos (стрес і страх смерті – за Фройдом).

Ця нова хореографічна вистава «Правда під маскою» показує обличчя життя та його грані й прокладає нову дорогу між добром і злом, між любов’ю і фарисейством… У першій дії через маску подається брехня, незважаючи на те, що Пульчинелла – персонаж, повний любові та щедрості. А в другій дії акцентується жертовність, яка, хоч і є  актом насильства, та за нею криється сила людини, яка прагне до Весни.

Глядачів здивують модерною хореографією та досконалим виконанням музичних творів Стравінського та не менш вражаючими сценічними декораціями.

Початок о 18:00, квитки на «ПРАВДА ПІД МАСКОЮ»: «ПУЛЬЧИНЕЛЛА», «ВЕСНА СВЯЩЕННА».

Субота – 26 січня, Неділя – 27 січня – опера «СЛУЖНИЦЯ-ПАНІ» (Дзеркальна зала)

В опери Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані» незвичайно щаслива сценічна доля. Коли двадцятитрьохрічний композитор з Неаполю створював інтермеццо до своєї опери-серіа «Гордий бранець» (два комічні номери, які виконувалися між діями трьохактної опери), він, безумовно, не сподівався, що саме ця інтермедія «Служниця-пані» перевершить за популярністю усі написані ним твори і принесе йому гучний успіх і славу родоначальника нового жанру – італійської комічної опери-буфа.

«Служниця-пані» отримала популярність не тільки в Італії. Після того як вона була перекладена французькою мовою, опера витримала майже 200 вистав у Парижі та завоювала всю Європу.

Початок о 15:00, квитки на оперу «СЛУЖНИЦЯ-ПАНІ».

Субота – 26 січня  – опера «НАБУККО»

«Із опери «Набукко» дійсно почалася моя творча кар’єра», – говорив Джузеппе Верді. Саме ця опера 28-річного композитора мала величезний успіх на сцені,  стала твором, після якого Верді, що пережив провал двох попередніх  опер і особисту трагедію, знову повернувся до творчості. Біблійний сюжет про каяття в своїх гріхах вавилонського царя, страждання поневолених євреїв, підступність Абігаїль, дочки Навуходоносора, яка прагне за всяку ціну домогтися влади, направду схвилював Верді. Адже в образі єврейського народу, які подолали вавилонян, Верді бачив паралель із змаганням своїх сучасників – італійського народу у прагненні до об’єднання, роздробленої на той час, Італії. А знаменитий хор із цієї опери «Va, pensiero» досі вважається «другим гімном» цієї держави.

Початок о 18:00, квитки на оперу «НАБУККО».

Неділя –27 січня – опера «ПОПЕЛЮШКА»

На казці «Попелюшка» виросло безліч поколінь відколи її написав Шарль Перро. Артисти Львівської національної опери пропонують зануритись у справжню новорічну та казкову атмосферу. Музична казка в двох діях – прекрасна постановка для всієї родини і розрахована на глядачів від двох років. Приємна музика, яскраві образи і вишукана гра акторів подарують казковий настрій усій родині.

Початок о 12:00, квитки на оперу «ПОПЕЛЮШКА»

Неділя –27 січня – балет «ВЕЧІР ОДНОАКТНИХ БАЛЕТІВ»

Вечір одноактних балетів включає в себе три балетні мініатюри:

  • Гран па з балету «Пахіта» Л. Мінкуса;
  • «Кармен-сюїта» Ж. Бізе – Р. Щедріна;
  • Балетна сцена «Ніч вальпургії» з опери «Фауст» Ш. Гуно.

Фінальне Гран-па з балету «Пахіта» Л.Мінкуса, зберігши від старого балету лише назву, почало самостійне життя і прикрашає сьогодні репертуар багатьох театрів світу. Форма розгорнутої танцювальної сцени – Гран-па – відповідає загальному канону хореографічних структур класичного спектаклю: антре, адажіо, варіації, кода. Бравурністю і синхронністю відзначені парадні виходи кордебалету і солісток. Потім слідують жіночі варіації солісток. Кожна з варіацій «Пахіти» – маленька перлина зі своїм характером і стилем. І на вершині цієї пишноти – провідна балетна пара, що демонструє академізм і красу класичного танцю.

У центрі балету «Кармен-сюїта» Ж.Бізе-Р.Щедріна – трагічна доля циганки Кармен і покохавшого її солдата Хозе, якого Кармен залишає заради молодого Тореро. Взаємовідносини героїв і загибель Кармен від руки Хозе зумовлені Фатумом.

«Ніч вальпургії» – балетна сцена з опери «Фауст» Ш. Гуно – на сцені оживають сюжети. Вином і пристрастю сп’янілі Вакх і Вакханка, навколо безтурботно граються сатири, їхні танці сповнені чуттєвості. Буйство природи і пристрастей уособлює Фавн, на чарівні звуки його флейти злітаються німфи. На відміну від інших персонажів вони символізують любов духовну, цнотливу. Хореографія зливається з яскравою, темпераментною, колоритною музикою Шарля Гуно. Всі разом захоплюють виконавців та глядачів стихією радості, веселощів, міццю природи і силою почуттів.

Початок о 18:00, квитки на балет «ВЕЧІР ОДНОАКТНИХ БАЛЕТІВ».

Фото: прес-служба Оперного театру

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...