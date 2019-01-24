Поліція оголосила в розшук 48-річну львів’янку

Львівській правоохоронці розшукують жінку, що вчинила крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Сихівського відділу поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, розшукують Скоропад Олену Іванівну, 4.04.1970 р.н., мешканку Львова.

Всім, кому що-небудь відомо про її можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.