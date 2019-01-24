ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція оголосила в розшук 48-річну львів’янку

Соломія Григор'єва

|

Львівській правоохоронці розшукують жінку, що вчинила крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, розшукують Скоропад Олену Іванівну, 4.04.1970 р.н., мешканку Львова.

Всім, кому що-небудь відомо про її можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг
Омелян ШЕВЧУК
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг

Віртуозні концерти Олександра Божика пройшли на «ура» у Львові, Івано-Франківську і Тернополі! Про це Львівському портал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...