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Поліцейські затримали львів’янина, який намагався продати гранатомет

Вероніка Рой

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У вівторок, 22 січня, правоохоронці затримали 41-річного львів’янина під час продажу реактивної протитанкової гранати за 15 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

Також правоохоронці вилучили у львів’янина гранати, запал, вибухівку, рушницю та набої.

«Під час проведення санкціонованих обшуків, до яких були залучені вибухотехніки та кінологи із службовою собакою, правоохоронці виявили речовину жовтого кольору, ззовні схожу на «тротилову шашку» вагою близько 200 грамів, два предмети ззовні схожих на гранати Ф-1 та РГД-5, один запал УЗРГМ, рушницю та набої до неї, а також речовину ззовні схожу на «пластид» вагою близько 100 грамів. Усе було скеровано на експертизу, встановлюється їх походження», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 76840 грн. За вчинене зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Фото: поліція

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