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На маршрут №18 у Львові планують запустити великогабаритні автобуси

Наталя Дуляба

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На маршрут №18, що курсує з Левандівки до центру Львова, збираються запустити великогабаритні автобуси. Про це сьогодні, 24 січня, під час сесії Львівської міськради повідомив начальник міського управління транспорту Олег Партика, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Маршрут №18 зараз опрацює за тимчасовим договором, на нього заплановано оголосити конкурс. І, власне, на цей маршрут будуть передбачені великі автобуси», – розповів Олег Партика.

Втім коли на маршруті №18 слід чекати великогабаритних автобусів, він не конкретизував.

Зазначимо, нещодавно міська рада внесла зміни у схему руху автобусного маршруту №18. Відтепер він курсуватиме так: вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Сяйво – вул. Городоцька – вул. І. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. І. Франка – вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський (Провесінь) – Личаківська – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – вул. Володимира Великого – вул. І. Виговського – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Суботівська.

Як повідомляв Львівський портал, комунальне АТП-1 вже отримало всі 150 великогабаритних автобусів. Вони курсують на маршрутах №1а, 2а, 3а, 5а, 16, 29, 46, 47а.

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