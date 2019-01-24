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На Київщині 12 дітей потрапили до лікарні після поїздки в шкільному автобусі

Соломія Григор'єва

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У Баришівському районі (Київська область) 12 дітей отруїлись після поїздки в шкільному автобусі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За попередніми даними автобус привіз дітей з навколишніх сіл до школи села Морозівка. Школярі по дорозі чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння було доправлено до районної лікарні міста Баришівка.

Відомо, що зараз в медичному закладі знаходиться 12 учнів.

Наразі працівники поліції встановили місце знаходження шкільного автобусу.

Тривають процесуальні дії щодо вилучення транспорту, який у подальшому буде направлений на проведення відповідної автотехнічної експертизи.

З водієм автобусу на даний час спілкуються слідчі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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