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Муніципальна варта за 22 мільйони охоронятиме у Львові майже два десятки об’єктів

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 24 січня, сесія Львівської міської ради затвердила перелік комунальних об’єктів, які упродовж 2019 року буде охороняти Муніципальна варта. «За» відповідну ухвалу проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

ЛКП «Муніципальна варта» охоронятиме упродовж року 18 комунальних об’єктів у Львові, за що із міського бюджету отримає більше 22,2 млн грн.

Найбільше коштів Муніципальна варта отримає за охорону Шевченківського гаю – більше 6 млн грн, Личаківського цвинтаря – 3 млн грн, ЛКП «Зелене місто» – 2,5 млн грн.

Найменше коштів, по 0,5 млн грн, депутати передбачили на охорону районних адміністрацій, на Інспекцію держархбудконтролю, Центру Довженка та музею «Територія терору».

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