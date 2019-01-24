Доба в зоні ООС пройшла без втрат

Минулої доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець ОС не постраждав. Від початку поточної доби окупанти вогонь не відкривали. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

“У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” обстріл позицій наших захисників вівся з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка.

Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби”, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 23 січня 3 бойовиків було знищено.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії зіткнення.