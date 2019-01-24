До Рясного курсуватимуть ще дві маршрутки

У Львові планують відновити роботу автобусних маршрутів №12 і №30, які курсуватимуть до мікрорайону Рясне. Про це сьогодні, 24 січня, під час сесії Львівської міської ради повідомив начальник міського управління транспорту Олег Партика, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив Олег Партика, зараз до Рясного їздять чотири маршрутки. І для того, аби покращити транспортне сполучення, у мікрорайон запустять ще два автобусні маршрути.

«На сьогодні до мікрорайону Рясне курсують чотири маршрути: №6а, 49, 11, 50. Маршрути №6а і №49 обслуговує наше комунальне АТП-1. На них курсують великі низькопідлогові автобуси. У планах відновити роботу ще двох маршрутів –№12 і №30, які їздитимуть у цей мікрорайон», – наголосив Олег Партика.

Нагадаємо, із 23 січня до Рясного знову почала курсувати маршрутка №49, яка перестала працювати з літа 2018 року. Замість неї міська рада запустила експериментальний маршрут, який обслуговувало комунальне АТП-1. Втім воно згодом заявило, що маршрут був збитковим, адже заповненість складала лише 40%.

Як повідомляв Львівський портал, торік восени мешканці Рясного протестували, бо вважали, що у мікрорайоні влаштували транспортну блокаду. Вони вимагали відновити роботу маршрутів №49, 30, 12, 54.