Для закладів освіти на Львівщині шукають працівників: перелік вакансій

Департамент освіти і науки ЛОДА запрошує молодих, креативних, талановитих випускників закладів ВНЗ на роботу до закладів освіти на Львівщині, передає прес-служба Львівської ОДА.

«Якщо Ви активна, мобільна людина, творчо підходите до своєї роботи, любите працювати з дітьми, відкриті до нового та орієнтовані на розвиток особистості кожного учня, тоді запрошуємо Вас долучитися до команди педагогічних працівників Львівщини», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що згідно з новим законодавством про освіту педагогічних працівників приймають на роботу керівники закладів освіти. Для працевлаштування потрібно звертатися безпосередньо у заклади освіти.

Станом на 1 січня в закладах освіти Львівщини актуальні такі вакансії: