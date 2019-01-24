ОСТАННІ НОВИНИ

Для закладів освіти на Львівщині шукають працівників: перелік вакансій

Вероніка Рой

|

Департамент освіти і науки ЛОДА запрошує молодих, креативних, талановитих випускників закладів ВНЗ на роботу до закладів освіти на Львівщині, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

«Якщо Ви активна, мобільна людина, творчо підходите до своєї роботи, любите працювати з дітьми, відкриті до нового та орієнтовані на розвиток особистості кожного учня, тоді запрошуємо Вас долучитися до команди педагогічних працівників Львівщини», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що згідно з новим законодавством про освіту педагогічних  працівників приймають на роботу керівники закладів освіти. Для працевлаштування потрібно звертатися безпосередньо у заклади освіти.

Станом на 1 січня в закладах освіти Львівщини актуальні такі вакансії:

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...