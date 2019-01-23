ОСТАННІ НОВИНИ

Жителів Буського району просять допомоги у розшуку зниклого чоловіка

Олександр Косик

|

Працівники Буського відділення поліції встановлюють місцезнаходження безвісті зниклого Романка Романа Володимировича, 6-річного мешканця села Купче Буського району, який 29.12.2018 року пішов з дому і не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, має лобні залисини, ніс прямий, очі карі, брови густі чорні, губи широкі, носить вуса.

Особливі прикмети: шрам на підборідді з лівої сторони внаслідок пошкодження, довжиною 3-4 см, кульгає на ліву ногу, перелом лівої ноги в області коліна, повздовжній шрам на лівій руці.

Був одягнений: чорна балонова куртка, чорні штани.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, зателефонувати за номерами телефонів: 0 (264) 2-16-38, 068-53-62-707, або на оперативну лінію 102.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки
Вероніка РОЙ
День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт ...

Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг
Омелян ШЕВЧУК
Віртуозні концерти Олександра Божика зібрали аншлаг

Віртуозні концерти Олександра Божика пройшли на «ура» у Львові, Івано-Франківську і Тернополі! Про це Львівському портал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...