Жителів Буського району просять допомоги у розшуку зниклого чоловіка

Працівники Буського відділення поліції встановлюють місцезнаходження безвісті зниклого Романка Романа Володимировича, 6-річного мешканця села Купче Буського району, який 29.12.2018 року пішов з дому і не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, має лобні залисини, ніс прямий, очі карі, брови густі чорні, губи широкі, носить вуса.

Особливі прикмети: шрам на підборідді з лівої сторони внаслідок пошкодження, довжиною 3-4 см, кульгає на ліву ногу, перелом лівої ноги в області коліна, повздовжній шрам на лівій руці.

Був одягнений: чорна балонова куртка, чорні штани.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, зателефонувати за номерами телефонів: 0 (264) 2-16-38, 068-53-62-707, або на оперативну лінію 102.