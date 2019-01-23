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За минулий місяць на території України розшукали понад півтори тисячі правопорушників

Соломія Григор'єва

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Упродовж грудня 2018 року на території України пройшли профілактичні заходи під умовною назвою «Розшук». У результаті їх проведення правоохоронці встановили місцезнаходження 1547 правопорушників. 866 осіб були затримані в установленому законом порядку. Про це повідомив департамент комунікації Національної поліції України, передає Львівський портал.

 

Один з розшуканих зловмисників переховувався від правоохоронних органів понад 7 років, інший – більше 13 років. Крім того, оперативники поліції затримали на території України 10 іноземців, котрі переховувалися від правосуддя на батьківщині. Також упродовж операції встановлено місцезнаходження майже 3,8 тисяч безвісти зниклих людей, серед них – діти.

Зокрема, за час проведення операції «Розшук» оперативники підрозділів карного розшуку встановили і затримали зловмисників, розшукуваних тривалий час. Так, на Луганщині поліцейські затримали чоловіка, якого розшукували з 2011 року за вчинення умисного вбивства.

Тим часом оперативники в Запорізькій області розшукали чоловіка, котрий переховувався від правоохоронних органів понад 13 років. Зловмисник перебував у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2.ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Також під час проведення операції «Розшук» українські правоохоронці затримали на території держави 10 осіб, які переховувались від правоохоронних органів іноземних держав. Зокрема, за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції одного з іноземців було передано працівникам поліції сусідньої держави. Правопорушник перебував у міжнародному розшуку за причетність до незаконної торгівлі людьми.

Крім того, упродовж профілактичних заходів поліція встановила місцезнаходження 3795 зниклих безвісти людей. З цієї кількості поліцейські розшукали і повернули додому 663 дитини.

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