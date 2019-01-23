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Внаслідок пожежі у Пустомитівському районі постраждав пенсіонер

Вероніка Рой

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У Пустомитівському районі сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок цього продуктами горіння отруївся 69-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 23 січня о 08:04 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі у 3-квартирному одноповерховому житловому будинку в с. Сокільники Пустомитівського району.

Внаслідок пожежі отримав отруєння продуктами горіння 69-річний чоловік власниці помешкання. Від подальшої госпіталізації чоловік відмовився.  Пожежу локалізовано о 08:47, ліквідовано о 09:14. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м та пошкоджено дах будинку на площі 10 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 19 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причину загорання та обставини події встановлюють правоохоронці.

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