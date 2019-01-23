У Львові затримали злочинну групу, яка привласнила кошти Аграрного фонду України

У Львові правоохоронці припинили діяльність організованого злочинного угрупування, до складу якого входили директор, комерційний директор та заступник директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю, причетного до заволодіння коштами Аграрного фонду України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, упродовж 2016 року посадовці, зловживаючи службовим становищем та всупереч умовам договору купівлі-продажу, укладеним із ПАТ «Аграрний фонд» (засновником та власником 100% статутного фонду якого є Кабінет Міністрів України), заволоділи грошовими коштами вказаного підприємства на майже п’ять мільйонів гривень. Кошти, які зловмисники отримали як передоплату за поставку зерна пшениці ІІ класу, вони у подальшому перевели в готівку та привласнили.

Для прикриття своїх неправомірних дій учасники злочинного угрупування, ухилившись від виконання договірних зобов’язань, відчужили свої частки у статутному фонді, вийшовши із складу засновників Товариства та, сфальшувавши документи, змінили назву і адресу реєстрації підприємства у Донецькій області.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення) КК України та їм було обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

22 січня досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та обвинувальний акт скеровано на розгляд районного суду Львова.

Згідно чинного законодавства, за вчинення інкримінованих зловмисникам кримінальних правопорушень передбачено покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.