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У Львові виявили понад дві сотні аварійних будинків, шматки яких можуть обвалитись на пішоходів

Соломія Григор'єва

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У всіх районах Львова провели обстеження фасадів будинків щодо виявлення аварійних елементів, що загрожують падінню. Виявлені аварійні елементи, в основному, зняті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради міста.

 

Натомість обгороджено ті місця будинків, де поки не вдалося усунути аварійні елементи, оскільки для проведення цих робіт необхідно залучати автовишку. Також скеровано листи власникам чи керівникам будинків некомунальних форм власності, щодо утримання своїх будинків у належному стані.

«Усі будинки, які обслуговують наші комунальні підприємства, були обстежені на предмет виявлення аварійних елементів. За результатами обстеження було виявлено 65 випадків, де були загрози падінню. По 39 випадках елементи зняті, а 26 місць обгороджені, щоб пішоходи їх обходили», — розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

У Франківському районі за результатами обстеження оббито аварійні елементи із залученням автовишки на 20 об’єктах, та обгороджено небезпечні ділянки у 17 місцях. За інформацією Ореста Тимчишина, голови Франківської районної адміністрації, також підготовлено 25 приписів управителям будинків інших форм власності, щодо обстеження своїх будинків та усунення небезпечних елементів з фасадів.

На 57 будинках було виявлено відшарування штукатурки у Шевченківському районі. Як повідомила голова адміністрації Надія Банах, в основному, виявлені небезпечні відшарування знято з фасадів, а місця, де поки не вдалося провести ці роботи — обгородили.

«Також працівники ЛКП звертали увагу мешканців про небезпеку облаштування антен на парапетних стінках, адже минулого тижня мали випадок, коли через самочинне облаштування мешканцями антени на парапеті будинку, обвалився кусок цегли і травмував пішохода», — додала Надія Банах.

У Залізничному районі на 26 будинка працювала автовишка для усунення аварійних елементів, які загрожували падінню. А по 3 будинках є відпадання цегли з парапетів. Ці будинки обгороджено.

Аналогічні обстеження проведено у Личаківському і Сихівському районах. Зокрема було виявлено 5 будинків з аварійними елементами в мікрорайоні Новий Львів. Також було надіслано попередження власникам приватних будинків, на яких виявили аварійні елементи, про утримання балконів у належному стані.

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