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Прикордонники затримали молдаванина, який вшив контрабандні товари в шубу

Соломія Григор'єва

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На українсько-молдовському кордоні затримали молдованина у шубі з «утеплювачем» з аксесуарів для мобільних телефонів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Держприкордонслужби України.

 

У пункті пропуску «Паланка» прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з колегами з Республіки Молдова виявили 27-річного молдаванина, який прямував додому рейсовим автобусом «Одеса – Кишинів». Під час огляду пасажирів рейсу правоохоронці звернули увагу на молодика у шубі. Оскільки подорожуючий викликав підозру, прикордонники та митники України та Республіки Молдова провели його поглиблений огляд.

Виявилося, що кмітливий чоловік вшив у підкладку своєї шуби понад 70 чохлів та захисних стекол до мобільних ґаджетів, вирішивши ймовірно таким чином підзаробити.

Виявлений товар був вилучений правоохоронцями.

Фото: dpsu.gov.ua

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