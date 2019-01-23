Небайдужі затримали двох грабіжників у львівській маршрутці

Патрульні затримали брата з сестрою, які вчинили грабіж у маршрутці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Вчора, 22 січня, 33-річна жінка викликала патрульних, повідомивши, що їде в маршрутці на вулиці Личаківській, де в неї відкрито заволоділи гаманцем. Екіпаж попередив аби водій не відчиняв двері, щоб зловмисники не втекли. На проблискових маячках червоного та синього кольорів та звуковими сигналами патрульні наздогнали та зупинили маршрутку.

Потерпіла та очевидці вказали двох осіб – жінку та чоловіка, які вчинили пограбування. Заявниця розповіла, що побачила, як з її сумки невідома особа чоловічої статі витягує гаманець, де було 1770 гривень. Потерпіла підняла галас і чоловік одразу передав гаманець жінці, яка стояла поруч. Та кинула його на підлогу і вони спробували покинути транспортний засіб.

Патрульні затримали їх. Це виявилися брат із сестрою із Дрогобича. 23-річний чоловік та 31-річна жінка раніше несудимі. Поліцейські отримали пояснення та контакти свідків та викликали слідчо-оперативну групу Личаківського відділу поліції. Попередньо справу кваліфікували як грабіж вчинений групою осіб.