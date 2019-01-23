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На Львівщині збільшилась кількість мільйонерів. Наймолодшому 19 років

Вероніка Рой

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У 2018 році 237 громадян Львівщини задекларували доходи за 2017 рік в сумі понад 1 млн гривень.  Найбільше громадян-мільйонерів проживають у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Сума задекларованих ними доходів становить 1 063,4 млн. гривень. За результатами декларування мільйонери сплатили 28,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,6 млн грн військового збору.

Порівнюючи з минулим роком, кількість мільйонерів збільшилась на 61 громадянина (за підсумками 2016 рік – 176 громадян) та задекларовано до сплати на 9,8 млн грн більше (за 2016 рік – 19,0 млн грн).

Найбільше громадян -мільйонерів проживають: у місті Львові – 151 громадянин; у м. Стрий та Стрийському районі – 19 громадян, у Пустомитівському районі – 16.

За віковою ознакою їх можна об’єднати у групи: у віці від 30 до 50 років – 188 громадян-мільйонерів, від 50 і більше років – 40 громадян та молодше 30 років – 9 громадян.

Найстаршому мільйонеру 80 років (задекларовано продаж майна) та наймолодшому 19 років (задекларовано дохід у вигляді спадщини (дарування).

З вказаних мільйонерів 40 громадян задекларували свої доходи, одержані як заробітна плата. Це громадяни, що працюють у ключових галузях економіки, а саме: 6 осіб працюють у галузі торгівлі нафтопродуктами, 7 осіб – на підприємствах промисловості, 5 осіб – у банківській сфері та торгівлі цінними паперами, 4 особи – займаються юридичною діяльністю та наданням консультативних послуг.

Також, згідно з поданими деклараціями громадянами – мільйонерами задекларовано наступні види доходів:

  • доходи від продажу майна – 49 громадян;
  • прибуток від операцій з інвестиційними активами – 35 громадян;
  • доходи у вигляді спадщини, дарування – 25 громадян;
  • іноземні доходи – 27 громадян;
  • доходи від здавання майна в оренду – 13 громадян.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у 2018 році в Україні доходи понад один млн грн задекларували 4817 громадян, які проводять незалежну професійну діяльність. Наймолодшому мільйонеру в Україні всього 7 років.

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