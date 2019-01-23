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На Львівщині у власному будинку згорів чоловік

Соломія Григор'єва

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У Дрогобицькому районі під час пожежі у будинку загинув 60-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Сьогодні, 23 січня, о 8:56 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному одноповерховому житловому будинку в селі Верхній Дорожів Дрогобицького району.

Під час здійснення розвідки пожежі виявлено тіло власника помешкання, 1958 року народження.

Рятувальники ліквідовували пожежу в апаратах захисту органів дихання у складі ланки газодимозахисної служби.

Пожежу було ліквідовано о 9:43. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м та пошкоджено стіни на площі 10 кв. м.

Причину загорання та обставини події встановлюють правоохоронці.

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