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На Львівщині розшукують безвісти зниклого чоловіка

Олександр Косик

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Буським відділенням поліції Кам’янка-Бузького відділу поліції встановлюється місце знаходження Війтовича Володимира Володимировича, що зник ще у квітні минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

53-річний мешканець Яблунівки (Буського району) 9 квітня 2018 року вийшов з дому та назад не повернувся, зв’язок з ним втрачено. Востаннє його бачили в селі Ракобовти, Буського району, Львівської області.

Прикмети: зріст 165-170 см, кремезної тілобудови, волосся темнорусяве, коротке, очі голубого кольору, носив вуса, на лівій нозі шрами внаслідок переломів.

Особливі прикмети: кульгає на ліву ногу.

Був одягнений: куртка світло-коричневого кольору, довжиною нижче бедер, штани чорного кольору, кросівки чорного кольору з білими вставками. При собі мав пакет синього або зеленого кольору з одягом.

Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування розшукуваного, просимо терміново зателефонувати за номером: 067-946-34-23, або на оперативну лінію 102.

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