На Львівщині 57-річний чоловік потрапив до лікарні з обмороженням кінцівок

Вчора, 22 січня, у Львівській області чоловік потрапив до лікарні з обмороженням кінцівок. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Як йдеться у повідомленні, у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом обмороження двох нижніх кінцівок та загальне переохолодження, у Рава – Руську районну лікарню госпіталізований 57-річний житель с. Девятир Жовківського району. Обставини події встановлюються.
У департаменті цивільного захисту нагадують, що при значному пониженні температури повітря, щоб не отримати обмороження та переохолодження слід пам’ятати наступне:
- одягайтеся багатошарово. Тобто одягніть на себе кілька тонших речей замість однієї теплої. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Якщо стане жарко завжди можна зняти одну з кофт. Одяг має бути цілком вільним;
- захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте одягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром;
- візьміть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження;
- не виходьте на мороз голодним. Обов’язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
- по можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом;
- рухайтесь, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Можна пострибати з ноги на ногу – тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам;
- не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Не варто рухатись дуже активно, тому що енергія використовується дуже швидко, а сили треба поновлювати.
Юлія Шпак