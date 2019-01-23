На Львівщині 57-річний чоловік потрапив до лікарні з обмороженням кінцівок

Вчора, 22 січня, у Львівській області чоловік потрапив до лікарні з обмороженням кінцівок. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом обмороження двох нижніх кінцівок та загальне переохолодження, у Рава – Руську районну лікарню госпіталізований 57-річний житель с. Девятир Жовківського району. Обставини події встановлюються.

У департаменті цивільного захисту нагадують, що при значному пониженні температури повітря, щоб не отримати обмороження та переохолодження слід пам’ятати наступне: