До шести років тюрми «світить» чоловіку, який вчинив крадіжки з держустанов на Львівщині

На Львівщині судитимуть 33-річного чоловіка, який обікрав приміщення Городоцької РДА та Великолюбінської селищної ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що зловмисник вчинив два епізоди крадіжок – 24 листопада 2017 року та 27 квітня 2018 року.

«Вперше лиходій проник до приміщення управління соціального захисту населення Городоцької РДА, звідки викрав комп’ютерної техніки на понад 26 тис грн, а вдруге – заволодів майном Великолюбінської селищної ради. Цього разу накрав комп’ютерів на загальну суму більш, як 21 тис грн», – йдеться у повідомленні.

Такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.