Завтра львівські зірки разом з незрячими дітками презентують виставу-мюзикл

Завтра, 23 січня, в Палаці культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1) відбудеться прем’єра вистави-мюзиклу «Казка на білих лапах», у якій візьмуть участь відомі люди зі Львова та незрячі дітки з різних областей України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Автор ідеї, композитор та музичний керівник проекту — соліст вокальної формації «Піккардійська Терція» Ярослав Нудик. Режисер-постановник — провідна актриса Національного театру ім. М. Заньковецької Олександра Бонковська. Звучатимуть різдвяні пісні Ярослава Нудика в аранжуванні Юрія Саєнка — заслуженого діяча мистецтв України. Організатор — Оксана Потимко, фінансовий партнер — управління культури Львівської міської ради.

«Ідея інклюзивного різдвяного мюзиклу з’явилась у Ярослава Нудика після роботи над «Дитячим Кобзарем», який був виданий шрифтом Брайля та озвучений. Концепцію різдвяного дійства задумала Олександра Бонковська — святкування Різдва у колі інтелігентної львівської родини. На роль мами запросили відому співачку Оксану Муху, роль батька випала Ярославу Нудику. А звершиться театралізований різдвяний вечір візитом зіркових колядників, зокрема скрипаля Олександра Божика. До речі, Оксана Муха та Олександр Божик долучилися і до організації дійства», — розповіла Оксана Потимко.

У мюзиклі братимуть участь 17 незрячих дітей з Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Дніпропетровської, Миколаївської, Хмельницької, Рівненської, Волинської областей. Вік дітей — від 7 до 14 років, усі вони здебільшого навчаються у звичайних школах України за програмою інклюзивної освіти, є й кілька учнів спеціальних шкіл-інтернатів.

«Ми хочемо привернути увагу людей до питання творчої самореалізації незрячих дітей та залучення їх до мистецького життя. Саме таку мету ми ставили перед собою, коли робили постановку «Казку на білих лапах», — розповідає Ярослав Нудик.

Організатори проекту вже мають досвід проведення інклюзивних мистецьких заходів за участю зірок та незрячих виконавців. Однак «Казка на білих лапах» — це перший дитячий мюзикл, який не лише презентуватиме прем’єри різдвяних пісень, а й має намір зробити цей світ добрішим, кращим і на кільканадцять усмішок радіснішим.

«Казку на білих лапах» планують показати в різних регіонах України. Під час гастролей до проекту долучатимуть інших незрячих дітей. «Хочемо, щоб цю виставу-мюзикл побачили не лише львів’яни 23 січня, а й жителі інших міст та регіонів України. Маємо намір показати постановку, зокрема, у Харкові, Слов’янську, Одесі, Києві, на Закарпатті», — каже Оксана Потимко.

Вхід на виставу-мюзикл «Казка на білих лапах» 23 січня у Палаці ім. Г. Хоткевича — за запрошеннями. Початок вистави о 18 годині.

Контактна особа: Оксана Потимко, тел.: +38 (097) 244 06 84.