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У Стрийському районі вантажівка насмерть збила чоловіка на пішохідному переході

Олена Карп'юк

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Вчора, 21 січня, орієнтовно о 19:45 год. на трасі Київ – Чоп неподалік села Угерсько Стрийського району водій, керуючи невстановленим вантажним автомобілем, збив насмерть пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, 27-річний мешканець одного зі сіл району переходив дорогу пішохідним переходом, під час цього його збила вантажівка. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП, має записи з відеореєстратора або володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, поліцейські просять зголоситись на оперативну лінію 102.

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