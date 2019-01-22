Суд оштрафував депутата Трускавецької міської ради через декларацію

Депутат Трускавецької міської ради несвоєчасно повідомив НАЗК про суттєві зміни у майновому стані. Відтак, суд оштрафував його на 1700 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За участі органів прокуратури області, Трускавецьким міським судом Львівської області визнано винним одного із депутатів Трускавецької міської ради у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Так, згідно з адмінпротоколами, складеними УЗЕ у Львівській області, з’ясувалось, що народний обранець отримав понад 331 тис грн доходу від продажу автомобіля «PEUGEOT 508», а також придбав авто марки «SKODA OCTAVIA 2010», вартістю 211 тис грн, та несвоєчасно повідомив про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.

Відтак, за наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.

Рішення суду набрало законної сили.