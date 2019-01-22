Патрульні спіймали водія, який збив під Львовом жінку з дитиною і втік

Вчора, 21 січня, орієнтовно о 14:00 год., на автодорозі біля села Малехів Жовківського району невстановлений водій автомобіля Skoda збив 42-річну жінку та її 8-річного сина і втік із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

На місце події прибули правоохоронці та швидка допомога. Наразі життю потерпілих нічого не загрожує.

«Екіпаж патрульних встановив власника автомобіля та поїхав до нього додому. Оскільки нікого в квартирі не було, інспектори припаркувалися неподалік та почали чатувати. Через 10 хвилин з’явився чоловік, який був схожим на винуватця ДТП. Після нетривалої розмови 40-річний громадянин визнав, що дійсно керував автомобілем Skoda. Згодом він провів патрульних до транспортного засобу, який мав пошкоджене лобове скло, вм’ятини та відбите бічне дзеркало. На капоті та біля вікна були продукти та солодощі, які несли мама з хлопцем», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, патрульні відчули від горе-водія характерний запах алкоголю.

На місце викликали слідчих, які будуть встановлювати всі обставини ДТП та чи дійсно чоловік перебував у нетверезому стані.

Фото: патрульна поліція