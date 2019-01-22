Одного з лікарів перинатального центру, якого звільнили через недоліки будівельників, суд поновив на посаді

Вчора, 21 січня, Шевченківський районний суд Львова поновив на посаді заступника головного лікаря з медичної частини Львівського обласного перинатального центру Ігоря Прокопіва. Раніше його та ще трьох лікарів звільнили через недоліки з проведених будівельних робіт у медичному закладі.

«Сьогодні, після шести місяців судового процесу, на черговому засіданні, судом на підставі мирової угоди ухвалено рішення: скасувати Наказ № 24 від 22.05.2018 р., в частині звільнення мене з посади заступника головного лікаря з медичної частини Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний перинатальний центр». Видати Наказ про поновлення на раніше займаній посаді. Внести запис в трудову книжку Позивача – Прокопіва Ігоря Володимировича, про скасування та визнання недійсним незаконного Наказу № 24 від 22.05.2018 р.», – написав на своїй сторінці у Facebook Ігор Прокопів.

Також Ігор Прокопів написав, що чекає такого ж рішення відносно свого колеги – лікаря Ігоря Ковальчука, який також позивався до суду.

Нагадаємо, наприкінці травня 2018 року із Львівського обласного перинатального центру звільнили чотирьох медиків – головного лікаря Янів Л.Б., заступника головного лікаря з медичної частини Прокопів І.В., завідувача відділення анестезіології та реанімації Перцовича В.М., завідувача акушерсько-фізіологічним відділенням Ковальчука І.Я.

Таке рішення було прийнято після виїзної перевірки 22 травня. Власне, на місці було виявлено низку недоліків в проведених будівельних роботах. Зокрема, як наголосив Ігор Прокопів, мова йде про недостатню ширину дверей в приймальному покої, неправильне облаштування приміщення центрального стерилізаційного відділення та рентген кабінету. Також тоді Ігор Прокопів наголосив, що медиків звільнили через те, що вони самоусунулись від спостереження за здійсненням ремонтно-будівельних робіт ЛОКПЦ.