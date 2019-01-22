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Населення Львівщини скорочується

Омелян Шевчук

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Демографічна ситуація у Львівській області продовжує погіршуватися. Так кількість населення Львівської області на 1 грудня 2018 року становила понад 2 мільйони 523 тисячі осіб, у тому числі населення обласного центру (Львова) – 755,8 тис. осіб. Від початку року населення області зменшилось на 6492  особи, у тому числі Львова – на 2069 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Упродовж січня–листопада 2018 року в області народилось 21634 немовляти, що на 6,8% менше порівняно з січнем–листопадом 2017 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському та Сколівському районах, найнижчий – у Трускавці та Моршині.

Кількість померлих в області порівняно з січнем–листопадом 2017 року збільшилась на 1,5% і становила 29801 особу. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському та Жидачівському районах, найнижчий – у Дрогобичі та Новому Роздолі.

Упродовж січня – листопада 2018 року зареєстровано 14231 одруження, що на 7,4% менше відносно січня – листопада 2017 року.

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