На кордоні з Польщею митники затримали контрабанду одягу та косметики

Працівники Львівської митниці ДФС запобігли незаконному ввезенню в Україну понад 800 одиниць нового одягу та косметики. Двоє громадян намагались ввезти товар двома мікроавтобусами через «зелений коридор». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, учора в пункт пропуску «Шегині – Медика» з Республіки Польщі смугою руху спрощеного митного контролю «зелений коридор» прибули два мікроавтобуси. Під час візуального огляду транспортних засобів у працівників митниці виникла підозра, що в них є предмети або товари, в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Автомобілі скерували у спеціально відведене місце для поглибленого огляду. Там у салонах та багажних відділеннях митники виявили товар в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. В одному з них були дитячі та чоловічі джинси, светри, куртки, футболки – загалом 285 шт. В іншому – світшоти, спідниці, сарафани, сукні, кардигани, легінси тощо, а також очищувальний тонік, крем-бальзам, маска-бальзам, гелі, шампуні різної кількості, ємності та виробників. Загалом 583 штуки.

Таким чином громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто везли через митний кордон України товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

За цими фактами за ознаками ст. 471 МКУ складено протоколи про порушення митних правил. Товари вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

Фото: ДФС