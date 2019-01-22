На Друкарській у співфінансуванні міста і мешканців відреставрували дерев’яну браму

Дерев’яні двері у будинку на вул. Друкарська, 3 відреставрували, в межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Загальна вартість реставрації дерев’яної брами на вул. Друкарська, 3 — 48,4 тис. грн, із них фінансова частка міста — 33,9 тис. грн, а частка мешканців — 14,5 тис. грн.

«Відновлено вхідні двері в будинку на вул. Друкарській. Тут варто відзначити, що будівлю на вул. Друкарська, 3 було зведеному у 1898 році за проектом Івана Левинського. Фасад оздоблює скульптура Богородиці, як і будинку, що попередньо розташовувався на цьому ж місці, але був розібраний зважаючи на свій аварійний стан. Теперішні ґратки, що змонтовано в дверні полотна, були виконані за аналогом присутніх у Львові зразків історизму», — розповіла директора ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» Тетяна Балукова.

За її словами прийом заявки на участь у цьогорічній програмі співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою і мешканцями триває до 29 березня 2019 року, за адресою вул. Валова, 20, ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

Зазначимо, заявки на реставрацію вхідних дверей і брам львів’яни можуть подавати до кінця березня на вул. Валова, 20.

Нагадаємо, у Львові впродовж 2009−2017 років діяв проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ). У його межах завдяки спів фінансування німецького товариства та мешканців вдалося відреставрувати 148 історичних брам.

У межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70%) і мешканцями (30%) упродовж 2018 року у місті відновили близько 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та ін.

Також із 1 лютого у Львові розпочне діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.

Фото: ЛМР