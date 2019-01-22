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На Донбасі бойовики захопили в полон бійця ЗСУ

Олена Карп'юк

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Вчора, 21 січня, пропагандисти і представники спецслужб РФ, які працюють на тимчасово окупованих територіях України, виклали відео допиту військовослужбовця 58-ої окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ і почали поширювати його на своїх пропагандистських ресурсах. Про це повідомляє Українська правда, передає Львівський портал.

 

У 58-ій окремій мотопіхотній бригаді підтвердили факт зникнення бійця Станіслава Панченка та заявили про психологічний і фізичний тиск на нього з боку окупантів, які захопили його в полон.

«Панченко Станіслав Мирославович – дійсно боєць 58 ОМПБР. Ми акцентуємо увагу на те, що, скоріш за все, сказані ним слова на відео є результатом психологічного чи навіть фізичного тиску шляхом “обробки” військовослужбовця.

Підтвердженням цього є те, що відеозвернення опублікувалось лише на третій день після зникнення військовослужбовця. Фактично цього досить для проведення “роз’яснювальної” роботи» – йдеться у заяві.

«Ми віримо, що незважаючи на певні труднощі в житті Станіслава Панченка, він повернеться додому. Ми ніколи не відмовляємося від своїх військовослужбовців», – заявили у бригаді у коментарі Укрінформу.

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