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Мешканку Червонограда, яка напідпитку вбила 70-річного батька, взяли під варту

Юлія Шпак

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На Львівщині взяли під варту мешканку Червонограда, яка напідпитку вбила 70-річного батька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

«Випадок стався цьогоріч, 17 січня, у Червонограді. Зловмисниця напідпитку, під час раптового конфлікту, який виник на ґрунті тривалих неприязних стосунків із 70-річним батьком, нанесла йому ножовий удар у груди. Поранення виявилися несумісними із життям, чоловік помер на місці події»,

За клопотанням сторони обвинувачення, слідчим суддею Червоноградського районного суду Львівської області підозрюваній обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, у провадженні призначено експертизи, проводяться інші необхідні слідчі дії. Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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