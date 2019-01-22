Мешканку Червонограда, яка напідпитку вбила 70-річного батька, взяли під варту

На Львівщині взяли під варту мешканку Червонограда, яка напідпитку вбила 70-річного батька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Випадок стався цьогоріч, 17 січня, у Червонограді. Зловмисниця напідпитку, під час раптового конфлікту, який виник на ґрунті тривалих неприязних стосунків із 70-річним батьком, нанесла йому ножовий удар у груди. Поранення виявилися несумісними із життям, чоловік помер на місці події»,

За клопотанням сторони обвинувачення, слідчим суддею Червоноградського районного суду Львівської області підозрюваній обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, у провадженні призначено експертизи, проводяться інші необхідні слідчі дії. Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.