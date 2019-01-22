Львів’ян запрошують на безкоштовні лекції про ментальне здоров’я

З 30 січня до 3 квітня у Львові психотерапевт Володимир Станчишин проведе 10 публічних лекцій про ментальне здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Організатори події кажуть, що головне завдання проекту «Психотерапія для міста» — пояснити, чому люди народжуємося різними, чому люди стають різними, з яких причин у когось краще розвинуті одні риси, а у когось — інші.

«Психотерапевт Володимир Станчишин торкнеться широкого спектру тем, що часто є табуйованими в українському суспільстві: від базових психологічних потреб людини до трудоголізму, реадаптації військових і життя у родині, що виховує дитину з інвалідністю. Щоразу після основного викладу усі охочі матимуть можливість прокоментувати почуте та поставити власні запитання лектору», – повідомляють організатори.

Інтерактивні зустрічі, що їх організовує Освітній центр з прав людини у Львові, відбуватимуться щосереди на великій сцені Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки (вул. Городоцька, 36). Початок лекцій – о 19:00. Вхід – вільний.

30 січня, 19:00 Лекція «Надійний тил, міцний ґрунт, повний вперед!» Базові психологічні потреби людини 06 лютого, 19:00 Лекція «В праці сконать!» Емоційне вигорання і трудоголізм 13 лютого, 19:00 Лекція «Зникнути взагалі» Депресія як хвороба 20 лютого, 19:00 Лекція «Щодня одне і те саме» Посттравматичний стресовий розлад 27 лютого, 19:00 Лекція «Війна, яка завжди зі мною» Реадаптація військових, що повертаються з війни 06 березня, 19:00 Лекція «Сімейні традиції і традиційні сім’ї» Етапи розвитку сім’ї, злети і кризи 13 березня, 19:00 Лекція «Випробування радістю» Життя родини, що виховує дитину з інвалідністю 20 березня, 19:00 Лекція «Підлітки як явище» Феномен перехідного віку у ХХІ столітті 27 березня, 19:00 Лекція «Я тебе люблю/хочу/боюся» Як формується сексуальність 03 квітня, 19:00 Лекція «Тато просто втомився…» Життя родини, де є людина зі залежністю

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/1212489212240220/