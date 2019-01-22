Львів’ян запрошують на безкоштовні лекції про ментальне здоров’я

З 30 січня до 3 квітня у Львові психотерапевт Володимир Станчишин проведе 10 публічних лекцій про ментальне здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Організатори події кажуть, що головне завдання проекту «Психотерапія для міста» — пояснити, чому люди народжуємося різними, чому люди стають різними, з яких причин у когось краще розвинуті одні риси, а у когось — інші.
«Психотерапевт Володимир Станчишин торкнеться широкого спектру тем, що часто є табуйованими в українському суспільстві: від базових психологічних потреб людини до трудоголізму, реадаптації військових і життя у родині, що виховує дитину з інвалідністю. Щоразу після основного викладу усі охочі матимуть можливість прокоментувати почуте та поставити власні запитання лектору», – повідомляють організатори.
Інтерактивні зустрічі, що їх організовує Освітній центр з прав людини у Львові, відбуватимуться щосереди на великій сцені Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки (вул. Городоцька, 36). Початок лекцій – о 19:00. Вхід – вільний.
|30 січня, 19:00
|Лекція «Надійний тил, міцний ґрунт, повний вперед!»
|Базові психологічні потреби людини
|06 лютого, 19:00
|Лекція «В праці сконать!»
|Емоційне вигорання і трудоголізм
|13 лютого, 19:00
|Лекція «Зникнути взагалі»
|Депресія як хвороба
|20 лютого, 19:00
|Лекція «Щодня одне і те саме»
|Посттравматичний стресовий розлад
|27 лютого, 19:00
|Лекція «Війна, яка завжди зі мною»
|Реадаптація військових, що повертаються з війни
|06 березня, 19:00
|Лекція «Сімейні традиції і традиційні сім’ї»
|Етапи розвитку сім’ї, злети і кризи
|13 березня, 19:00
|Лекція «Випробування радістю»
|Життя родини, що виховує дитину з інвалідністю
|20 березня, 19:00
|Лекція «Підлітки як явище»
|Феномен перехідного віку у ХХІ столітті
|27 березня, 19:00
|Лекція «Я тебе люблю/хочу/боюся»
|Як формується сексуальність
|03 квітня, 19:00
|Лекція «Тато просто втомився…»
|Життя родини, де є людина зі залежністю
Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/1212489212240220/
Юлія Шпак