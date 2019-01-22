День Соборності у фото: як Львівщина відзначала 100-річчя Акту Злуки

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День Соборності: 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено Акт возз’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Нині ж в Україні відзначають 100-річчя цієї епохальної події. Саме тому до цього знакового та важливого для нашої держави дня у Львові та області приготували низку різноманітних заходів. Тож, Львівський портал показує, як День Соборності відзначали на Львівщині.

Розпочались події відзначення сторіччя Злуки УНР та ЗУНР із самого ранку. Відтак, у Львові на Личаківському кладовищі керівництво міста та області спільно із громадськістю віддали шану героям Небесної Сотні та учасникам визвольних змагань. Окрім цього, поклали квіти до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії та запалили лампадки до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького, а також могили учасника АТО В. Гурняка.

Зазначимо, що проведення урочистих заходів забезпечили військовослужбовці роти почесної варти та військового оркестру Національної академії сухопутних військ.

Окрім цього, сьогодні на будівлі ПВК «Захід» відкрили меморіальну дошку, присвячену 100-річчю формування першого Львівського піхотного полку імені князя Лева. Усі присутні на заході виконали Державний гімн України.

А у школах Львова відбувся символічний «живий ланцюг» та провели онлайн-захід «Ланцюг єднання живого слова».

Ліцей № 66 м. Львова навіть опублікував відео «живого ланцюга» на своїй офіційній сторінці у Facebook.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Натомість середня школа №62 міста Львова на своїй сторінці у Facebook поширила відео «Ланцюга єднання живого слова».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Також учні та вчителі учні цієї школи створили «живий ланцюг» у центрі Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку. До нього мали змогу долучитися львів’яни та гості міста Лева.

Окрім цього, учні та вчителі загальноосвітньої школи №3, №9 і Львівської академічної гімназії з’єднались символічним ланцюгом від пам’ятників Степанові Бандері, Михайлу Вербицькому до пам’ятника Маркіяну Шашкевичу.

Також, як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, сьогодні у Жидачеві відбулось мистецьке дійство «100-річчя Соборності». У межах заходу урочисто зачитали Універсал Соборності, опісля присутні спільно виконали Гімн України, взяли участь у молитві за Україну та долучились до дійства «Живий стяг Соборності» – на площі школярі, а їх зібралося більше сотні, розгорнули три великих прапори України.

У Яворові на головній площі міста люди розгорнули величезне полотнище Державного прапора, а молодь вишикувалася у вигляді карти України.

Під вечір у Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку організували громадське віче та розгорнули величезний прапор України.

На площі Ринок зачитали Акт Злуки з відеосупроводом, лунали стрілецькі пісні у виконанні Львівського муніципального хору «Гомін».

Зазначимо, що до Дня соборності жителів Львівщини закликали прикрасити свої будинки, подвір’я, балкони чи вікна державним стягом, аби урочисто відзначити важливе для України свято. А також ці фото можна було виставити у соціальних мережах за хештегами: #Соборність100 #МиУкраїна #Ми_Україна. Львівський портал за цими хештегами знайшов декілька патріотичних фотографій.

Фото: Львівська ОДА, ЛМР, Академія сухопутних військ, Olga Demianska, Маркіян Ярусевич, Вероніка Кашинська, Управління освіти ДГП ЛМР, Яворівська РДА, Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса, Ольга Матейчик

Відео: Ліцей №.66 м. Львова, середня школа № 62