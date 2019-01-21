Як Львівщина відзначатиме День Соборності

У вівторок, 22 січня, у День Соборності, на Львівщині відзначатимуть сторіччя Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. У цей день в області також відбудеться ряд урочистих заходів Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Також у цей день жителів Львівщини закликають прикрасити свої будинки, подвір’я, балкони чи вікна державним стягом, аби урочисто відзначити важливе для України свято.
|Час
|Захід
|Упродовж дня
|Молитва за Україну у всіх храмах області
|11:00
|Покладання квітів та запалення лампадок на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Екуменічна панахида.
|11:20
|Покладання квітів до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі.
|11:25
|Запалення лампадок до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького
|11:30
|Запалення лампадок до могили учасника АТО В. Гурняка
|11:40
|Покладання кошика з квітами та лампадок до могили Президента Національної Ради ЗУНР Є. Петрушевича
|11:45
|Покладання лампадок до могил воїнів АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Екуменічна панахида.
|13:00
|Відкриття меморіальної дошки, присвяченої 100-річчю формування першого Львівського піхотного полку імені князя Лева на будівлі ПВК «Захід».
|17:00
|Проведення мистецького дійства «100-річчя Соборності», громадського віча та акції «Живий стяг Соборності» на площі перед пам’ятником Т.Шевченку.
|18:00
|Урочиста академія з нагоди Дня Соборності України у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької
Омелян Шевчук