Як Львівщина відзначатиме День Соборності

У вівторок, 22 січня, у День Соборності, на Львівщині відзначатимуть сторіччя Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. У цей день в області також відбудеться ряд урочистих заходів Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також у цей день жителів Львівщини закликають прикрасити свої будинки, подвір’я, балкони чи вікна державним стягом, аби урочисто відзначити важливе для України свято.