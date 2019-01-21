ОСТАННІ НОВИНИ

Як Львівщина відзначатиме День Соборності

Омелян Шевчук

|

У вівторок, 22 січня, у День Соборності, на Львівщині відзначатимуть сторіччя Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. У цей день в області також відбудеться ряд урочистих заходів Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Також у цей день жителів Львівщини закликають прикрасити свої будинки, подвір’я, балкони чи вікна державним стягом, аби урочисто відзначити важливе для України свято.

Час Захід
Упродовж дня Молитва за Україну у всіх храмах області
11:00 Покладання квітів та запалення лампадок на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Екуменічна панахида.
11:20  Покладання квітів до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі.
11:25 Запалення лампадок до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького
11:30 Запалення лампадок до могили учасника АТО В. Гурняка
11:40 Покладання кошика з квітами та лампадок до могили Президента Національної Ради ЗУНР Є. Петрушевича
11:45 Покладання лампадок до могил воїнів АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Екуменічна панахида.
13:00 Відкриття меморіальної дошки, присвяченої 100-річчю формування першого Львівського піхотного полку імені князя Лева на будівлі ПВК «Захід».
17:00 Проведення мистецького дійства «100-річчя Соборності», громадського віча та акції «Живий стяг Соборності» на площі перед пам’ятником Т.Шевченку.
18:00 Урочиста академія з нагоди Дня Соборності України у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі
Марина Терняк
Відкрито секрет низьких цін у відомій торговельній мережі

Щоб розібратися в тому, чому ціни на продукти у магазинах мережі дешевші за  середньоринкові, ми простежили рух товару в...

Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...